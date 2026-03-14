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Le secret bien ganté de Senne Lammens
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 14:25

Le secret bien ganté de Senne Lammens

Le secret bien ganté de Senne Lammens

À prendre avec des pincettes, au risque de glisser. Dans le podcast intitulé Fozcast, Senne Lammens a indiqué sa petite manie à lui pour que ses gants soient plus fiables . Une solution émanant de Simon Mignolet et qu’il conviendrait de soumettre aux avis scientifiques, afin de vérifier qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effet placebo.

« Avant l’entraînement, la veille du match, j’aime bien les mettre un peu dans le jacuzzi , a ainsi partagé le gardien de but de Manchester United . Les gants neufs sont assez rigides et n’offrent pas une très bonne adhérence, c’est pourquoi je les mets dans le jacuzzi pendant une demi-heure environ. » Si l’un des hommes les plus intelligents du monde le dit……

FC pour SOFOOT.com

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