Le stade sera plein à Caen pour France-Allemagne
Tous à Caen.
La nouvelle est tombée ce mercredi après midi, les 18 000 billets pour la demi-finale retour de Ligue des nations féminine entre la France et l’Allemagne, prévue le 28 octobre au stade Michel-d’Ornano de Caen, se sont arrachés en un temps record.…
SF pour SOFOOT.com
0 commentaire
