Le Stade rennais prolonge une de ses promesses du centre de formation
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 16:16

Prolonger pour mieux confirmer.

À deux jours de la réception de Lens en championnat, le Stade rennais a annoncé la prolongation de Djaoui Cissé , ce vendredi après-midi. Le milieu de terrain a prolongé d’un an, jusqu’en 2030 , quelques mois après s’être installé dans l’équipe dirigée par Habib Beye depuis février dernier et avoir participé à l’Euro Espoirs avec les Bleuets.…

CG pour SOFOOT.com

Sport
