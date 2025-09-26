Le Stade rennais prolonge une de ses promesses du centre de formation
Prolonger pour mieux confirmer.
À deux jours de la réception de Lens en championnat, le Stade rennais a annoncé la prolongation de Djaoui Cissé , ce vendredi après-midi. Le milieu de terrain a prolongé d’un an, jusqu’en 2030 , quelques mois après s’être installé dans l’équipe dirigée par Habib Beye depuis février dernier et avoir participé à l’Euro Espoirs avec les Bleuets.…
CG pour SOFOOT.com
