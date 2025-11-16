Le Stade rennais fait un prêt à un club amateur pour un match de Coupe de France
Un joli cadeau.
Pensionnaires de Régional 3, les Bleuets du Pertre-Brielles font partie des petits poucets de ce 7 e tour de Coupe de France qui se dispute ce week-end. Le club Breton s’est déplacé à Vitré pour y affronter l’US Concarneau (National). Un parcours de 20 kilomètres que les joueurs – pour la plupart supporters du Stade rennais – ont parcouru… avec le bus officiel des Rouge et Noir. …
