Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 11:09

Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2

Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2

Un beau poisson.

Malgré les contraintes d’un des plus petits budgets de Ligue 1, le Stade brestois continue, par l’intermédiaire de son directeur sportif Grégory Lorenzi, de réaliser de bons coups à quelques heures de la fin du mercato estival. Après l’arrivée de Rémy Labeau Lascary, les Ty-Zefs ont officialisé dimanche l’arrivée de Pathé Mboup, jeune ailier de 21 ans, en provenance du Pau FC . Le contrat de l’espoir sénégalais, dont le transfert ne dépasserait pas les 2 millions d’euros, s’étire jusqu’en 2030.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
