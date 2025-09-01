Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2
Un beau poisson.
Malgré les contraintes d’un des plus petits budgets de Ligue 1, le Stade brestois continue, par l’intermédiaire de son directeur sportif Grégory Lorenzi, de réaliser de bons coups à quelques heures de la fin du mercato estival. Après l’arrivée de Rémy Labeau Lascary, les Ty-Zefs ont officialisé dimanche l’arrivée de Pathé Mboup, jeune ailier de 21 ans, en provenance du Pau FC . Le contrat de l’espoir sénégalais, dont le transfert ne dépasserait pas les 2 millions d’euros, s’étire jusqu’en 2030.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
