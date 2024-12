Le Sporting tape Benfica

Le Sporting prend la première manche.

Derby de Lisbonne ce dimanche et c’est le Sporting qui a dominé Benfica dans son antre de l’Estádio José-Alvalade (1-0) . Sans livrer une grande prestation face aux coéquipiers d’Ángel Di María, qui sont passés à côté de l’événement, les locaux ont pu compter sur leur nouvelle star suédoise pour faire la différence en première période. Par un but ? Eh non, perdu : côté gauche, Viktor Gyökeres déborde et adresse un centre extérieur du droit au second poteau pour son camarade Geny Catamo qui propulse le cuir au fond des filets.…

AC pour SOFOOT.com