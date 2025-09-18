 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 23:52

Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty

Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty

Sporting 4-1 Kaïrat Almaty

Buts : Trincão (44 e , 65 e ), Alisson Santos (67 e ), Quenda (68 e ) pour le SCP // Edmilson Santos (86 e ) pour Kaïrat

Le Petit Poucet malmené.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les raisons qui ont poussé le parquet à demander un procès pour viol contre Hakimi
    Les raisons qui ont poussé le parquet à demander un procès pour viol contre Hakimi
    information fournie par So Foot 19.09.2025 00:40 

    Fin août dernier, le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol contre Achraf Hakimi, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, dans un réquisitoire définitif. Dans ce dernier, cité par Le Monde et consulté par L’Équipe , le procureur Hervé Lollic a estimé ... Lire la suite

  • Adi Hütter présente ses « excuses » aux supporters
    Adi Hütter présente ses « excuses » aux supporters
    information fournie par So Foot 19.09.2025 00:08 

    La tête basse. À la suite de la débâcle de Monaco sur la pelouse du Club Bruges ce jeudi soir (4-1), l’entraîneur monégasque a tenu à adresser un message à ses supporters : « Nous n’avons pas été au niveau et je m’excuse auprès des fans de Monaco, a lâché le technicien ... Lire la suite

  • Francfort foudroie Galatasaray
    Francfort foudroie Galatasaray
    information fournie par So Foot 18.09.2025 23:27 

    Francfort 5-1 Galatasaray Buts : Sanchez (CSC, 37ᵉ), Uzun (45ᵉ+2), Singo (CSC, 45ᵉ+5), Burkardt (66ᵉ), Knauff (75ᵉ) pour les Aigles // Akgun (8 e ) pour les Stambouliotes Il ne fallait pas les énerver.… TM pour SOFOOT.com

  • L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre son 50e but marqué en Ligue des champions, contre Naples le 18 septembre 2025 à Manchester ( AFP / Darren Staples )
    Ligue des champions: City et le Barça assurent, Monaco coule à Bruges
    information fournie par AFP 18.09.2025 23:23 

    Manchester City, grâce notamment au 50e but de Erling Haaland en C1, et le Barça, deux favoris de la compétition, ont assuré respectivement face à Naples (2-0) et à Newcastle (2-1) jeudi pour la première journée de phase de ligue de la Ligue des champions. D'abord ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank