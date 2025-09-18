Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty
information fournie par So Foot•18/09/2025 à 23:52
Sporting 4-1 Kaïrat Almaty
Buts : Trincão (44
e
, 65
e
), Alisson Santos (67
e
), Quenda (68
e
) pour le SCP // Edmilson Santos (86
e
) pour Kaïrat
Fin août dernier, le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol contre Achraf Hakimi, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, dans un réquisitoire définitif. Dans ce dernier, cité par Le Monde et consulté par L’Équipe , le procureur Hervé Lollic a estimé ...
Lire la suite
La tête basse. À la suite de la débâcle de Monaco sur la pelouse du Club Bruges ce jeudi soir (4-1), l’entraîneur monégasque a tenu à adresser un message à ses supporters : « Nous n’avons pas été au niveau et je m’excuse auprès des fans de Monaco, a lâché le technicien ...
Lire la suite
Francfort 5-1 Galatasaray Buts : Sanchez (CSC, 37ᵉ), Uzun (45ᵉ+2), Singo (CSC, 45ᵉ+5), Burkardt (66ᵉ), Knauff (75ᵉ) pour les Aigles // Akgun (8 e ) pour les Stambouliotes Il ne fallait pas les énerver.… TM pour SOFOOT.com
Manchester City, grâce notamment au 50e but de Erling Haaland en C1, et le Barça, deux favoris de la compétition, ont assuré respectivement face à Naples (2-0) et à Newcastle (2-1) jeudi pour la première journée de phase de ligue de la Ligue des champions. D'abord ...
Lire la suite
