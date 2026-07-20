Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical
Sporting 7-0 Strasbourg
Buts : Doumbia (4 e ), Altimira (36 e ), Andersen (51 e ), Zalazar (65 e SP), Araújo (70 e ), Catamo (80 e ), Ioannidis (84 e ) pour Os Leões.
Un score de rugby. Pour son premier match amical de la saison et le premier du nouvel entraîneur Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait corriger par le Sporting (7-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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