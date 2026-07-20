 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 23:38

Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical

Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical

Sporting 7-0 Strasbourg

Buts : Doumbia (4 e ), Altimira (36 e ), Andersen (51 e ), Zalazar (65 e SP), Araújo (70 e ), Catamo (80 e ), Ioannidis (84 e ) pour Os Leões.

Un score de rugby. Pour son premier match amical de la saison et le premier du nouvel entraîneur Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait corriger par le Sporting (7-0).…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank