Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical

Sporting 7-0 Strasbourg

Buts : Doumbia (4 e ), Altimira (36 e ), Andersen (51 e ), Zalazar (65 e SP), Araújo (70 e ), Catamo (80 e ), Ioannidis (84 e ) pour Os Leões.

Un score de rugby. Pour son premier match amical de la saison et le premier du nouvel entraîneur Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait corriger par le Sporting (7-0).…

LB pour SOFOOT.com