 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De Paul : «Notre façon d'être les emmerde»
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 09:28

De Paul : «Notre façon d'être les emmerde»

De Paul : «Notre façon d'être les emmerde»

Il a cuisiné une tarte au ouin-ouin sur l’asado. Les Argentins ont accueilli de différentes manières leur défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1, A.P.). Si le sélectionneur Lionel Scaloni et Lionel Messi ont touché par leurs larmes, d’autres ont préféré critiqué les autres. Nicolás Otamendi, par exemple, a tancé le comportement des Espagnols. Rodrigo De Paul, lui, a préféré retenir les brimades contre son pays.

« Je remarque que beaucoup attendaient cette chute »

Et, attention, il est vraiment argentin : « La plus grande douleur est d’abord celle de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde au pays. S’il y a des gens qui méritaient de revivre ce sentiment, c’est vous, a glosé le fidèle lieutenant de Messi, s’adressant aux supporters argentins. Aujourd’hui, j’observe que beaucoup attendaient cette chute. P our apaiser leur douleur, ils ont distillé des complots infondés pendant toute la Coupe du monde , parce qu’ils ne pouvaient pas vivre ce que tous les Argentins vivaient, parce que nos sourires les dérangeaient, parce que notre façon d’être les emmerdent. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une internationale française rejoint Tottenham
    Une internationale française rejoint Tottenham
    information fournie par So Foot 21.07.2026 10:29 

    Bath, c’est un club de rugby. Alice Sombath quitte OL Lyonnes. La défenseuse internationale française rejoint Tottenham après six années passées à Lyon, et plus de cent matchs joués. L’ancienne joueuse du Paris FC et du PSG n’a que 22 ans, mais une Ligue des champions ... Lire la suite

  • Un joueur de 22 ans va (déjà) découvrir son septième pays
    Un joueur de 22 ans va (déjà) découvrir son septième pays
    information fournie par So Foot 21.07.2026 10:10 

    Pas facile, le jeu des carrières. Il n’a que 22 ans, a joué à Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fernerbahçe, Saint-Pétersbourg, son club formateur d’Envigado et s’apprête déjà à découvrir son… septième pays. Luis, c’est Jhon Durán. L’attaquant a été transféré ... Lire la suite

  • Le beau message d'Iñaki Williams à son frère Nico
    Le beau message d'Iñaki Williams à son frère Nico
    information fournie par So Foot 21.07.2026 10:06 

    On en oublierait presque qu’ils ont 8 ans d’écart. Iñaki Williams a tenu à féliciter son frère Nico, auteur d’une belle passe décisive sur le but de Ferran Torres qui offrait la Coupe du monde à l’Espagne lors de la finale (106 e ). « Aujourd’hui, le monde te connaît ... Lire la suite

  • Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul
    Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul
    information fournie par So Foot 21.07.2026 09:56 

    Parade pas en rade. Il n’y avait pas cinq millions de personnes et ils n’ont pas mis quatre heures pour parcourir douze kilomètres, mais ils ont été applaudi. Malgré la pluie et les sept degrés (car oui, c’est l’hiver en Argentine), l’effectif de Lionel Scaloni ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank