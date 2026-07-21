De Paul : «Notre façon d'être les emmerde»

Il a cuisiné une tarte au ouin-ouin sur l’asado. Les Argentins ont accueilli de différentes manières leur défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1, A.P.). Si le sélectionneur Lionel Scaloni et Lionel Messi ont touché par leurs larmes, d’autres ont préféré critiqué les autres. Nicolás Otamendi, par exemple, a tancé le comportement des Espagnols. Rodrigo De Paul, lui, a préféré retenir les brimades contre son pays.

« Je remarque que beaucoup attendaient cette chute »

Et, attention, il est vraiment argentin : « La plus grande douleur est d’abord celle de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde au pays. S’il y a des gens qui méritaient de revivre ce sentiment, c’est vous, a glosé le fidèle lieutenant de Messi, s’adressant aux supporters argentins. Aujourd’hui, j’observe que beaucoup attendaient cette chute. P our apaiser leur douleur, ils ont distillé des complots infondés pendant toute la Coupe du monde , parce qu’ils ne pouvaient pas vivre ce que tous les Argentins vivaient, parce que nos sourires les dérangeaient, parce que notre façon d’être les emmerdent. » …

UL pour SOFOOT.com