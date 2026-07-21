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Et King Kev s’en est allé
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 09:42

Et King Kev s’en est allé

Et King Kev s’en est allé

En juin dernier, Joseph Kevin Keegan avait annoncé souffrir d’un cancer diagnostiqué en janvier. Il en est mort ce lundi, à 75 ans, laissant derrière lui le souvenir d’une des personnalités les plus attachantes du football anglais de ces 50 dernières années, comme joueur, entraîneur et sélectionneur.

Dans la seconde moitié des années 70, la star du foot européen post-Cruyff était anglaise et s’appelait Kevin Keegan. Ce double K intrigant était l’attaquant vedette du grand FC Liverpool, vainqueur de la Coupe des clubs champions 1977, future Ligue des champions. On l’avait vraiment découvert quand nos grands Verts avaient été éliminés (1-0, 1-3) par les Reds en quart de cette C1 77. On avait pris dans la figure toute la féérie du foot anglais : Anfield Road, You’ll Never Walk Alone , le Kop et ses vagues humaines, les hommes en rouge et leur leader d’attaque, Keegan, auteur du premier but. Rapide, technique et toujours en mouvement il avait éclipsé Berti Vogts en finale contre Mönchengladbach. À l’Olimpico de Rome, l’insaisissable homme du match avait été à l’origine du penalty du 3-1 final. La première des six C1 des gars de la Mersey sera éternellement liée à son feu follet porteur du numéro 7 légendaire. Il est décédé ce lundi, à l’âge de 75 ans, à la suite d’un cancer qu’il avait annoncé quelques mois plus tôt.

L’idole des Reds

Dans la décennie 70, en petit gabarit qui tourne autour de John Toshack, grand numéro 9 balaise, ils forment une paire d’attaquants typiquement british qui avait offert à Liverpool ses deux premiers trophées européens : la C3 en 1973 et en 1976. Pur produit du Nord-Ouest de l’Angleterre, cœur battant du foot anglais combatif et endurant, il est aussi très bon de la tête malgré son mètre 73. Après l’avoir recruté à 20 ans en 1971 à Scunthorpe United (D4), c’est le coach mythique des Reds , Bill Shankly, qui l’avait installé en second attaquant axial plutôt qu’au poste de milieu offensif droit où le rookie végétait.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com

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