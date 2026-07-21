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Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 09:56

Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul

Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul

Parade pas en rade. Il n’y avait pas cinq millions de personnes et ils n’ont pas mis quatre heures pour parcourir douze kilomètres, mais ils ont été applaudi. Malgré la pluie et les sept degrés (car oui, c’est l’hiver en Argentine), l’effectif de Lionel Scaloni a été acclamé pour son retour au pays après sa défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (0-1, A.P.). La bande de Leandro Paredes a paradé en bus dans les rues de Buenos Aires.

Lionel Messi, lui, a été dispensé du voyage, rentrant directement à Rosario, ce qu’a commenté Javier Milei, président du pays : « C’est un artiste du football ; il a réalisé des choses inimaginables. Les supporters de football doivent le remercier. Respectons sa décision ; c’est difficile de savoir qu’ils étaient si près du but. » « Une célébration populaire spectaculaire, empreinte de ferveur pour rendre hommage à une équipe qui a su toucher le cœur du public » , a titré La Nación, quotidien argentin, racontant que la délégation albiceleste a été accueillie au siège de la fédération.…

UL pour SOFOOT.com

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