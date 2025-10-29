Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy

À la suite de l’information relayée mardi 28 octobre concernant le match de futsal opposant Bondy Cécifoot Club au Sporting Club de Paris (R1 féminine), ce dernier a souhaité apporter des précisions importantes. Si le collectif des Hijabeuses a rapporté que la réclamation déposée concernait le port d’un voile , il apparait que le club parisien a relevé le port d’un casque de protection non autorisé par la réglementation en vigueur .

Une validation qui aurait fait défaut

D’après le procès-verbal officiel de la Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF), la réclamation concernait la joueuse de Bondy Cécifoot Club, dont le port du casque n’avait pas été validé par la commission médicale de la FFF, comme l’exige l’article 187.1 des règlements généraux.…

