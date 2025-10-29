 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 17:50

Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy

Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy

À la suite de l’information relayée mardi 28 octobre concernant le match de futsal opposant Bondy Cécifoot Club au Sporting Club de Paris (R1 féminine), ce dernier a souhaité apporter des précisions importantes. Si le collectif des Hijabeuses a rapporté que la réclamation déposée concernait le port d’un voile , il apparait que le club parisien a relevé le port d’un casque de protection non autorisé par la réglementation en vigueur .

Une validation qui aurait fait défaut

D’après le procès-verbal officiel de la Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF), la réclamation concernait la joueuse de Bondy Cécifoot Club, dont le port du casque n’avait pas été validé par la commission médicale de la FFF, comme l’exige l’article 187.1 des règlements généraux.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la FIA
    Automobile: Villars assigne la FIA en justice
    information fournie par Reuters 29.10.2025 18:01 

    La pilote franco-suisse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour contester les règles qui l'empêchent de se présenter à l'élection pour la présidence de l'instance dirigeante du sport automobile. L'élection à la ... Lire la suite

  • L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver
    L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:58 

    D’un Olympique à un autre. Jamais utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison au Real Madrid, Endrick est à la recherche d’un nouveau challenge cet hiver . L’attaquant brésilien a d’ailleurs récemment fixé ses conditions pour choisir le club qu’il rejoindra ... Lire la suite

  • Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League
    Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:05 

    Hazardinho dans la légende. Ce mercredi, Eden Hazard a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League, qui récompense les plus grands joueurs de l’histoire du championnat anglais . Déjà présélectionné en 2024, l’ancien international belge fait donc son entrée ... Lire la suite

  • Messieurs les joueurs, jouez et arrêtez de vous excuser !
    Messieurs les joueurs, jouez et arrêtez de vous excuser !
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:00 

    Après son match raté contre le RC Lens, Benjamin Pavard a publié un message d'excuses dans la foulée à destination du public marseillais. Une initiative en apparence louable, mais qui révèle une dimension malsaine, particulièrement à l'heure où les joueurs et joueuses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank