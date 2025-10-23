 Aller au contenu principal
L'affaire Nexperia "illustre la vulnérabilité de l'Europe" : les Pays-Bas se défendent de toute "action contre la Chine"
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/10/2025 à 11:47

Le fabricant de semi-conducteurs est l'objet d'un bras de fer entre gouvernement néerlandais et branche chinoise du groupe, qui a décidé de s'affranchir des consignes venant de son siège basé aux Pays-Bas.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, à Bruxelles, le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Il y avait un problème de mauvaise gestion, et il fallait agir". Dans un nouvel épisode de la guerre des puces faisant rage à Nexperia, le Premier ministre des Pays-Bas a défendu la prise de contrôle du fabricant de semi-conducteurs par les Pays-bas, qui n'est selon lui pas une "action contre la Chine".

La décision, prise en vertu d'une loi "sur la disponibilité des biens" remontant à la Guerre froide, visait seulement à faire cesser "une mauvaise gestion de la part du directeur général de Nexperia". "Ce n'était pas une mesure visant la Chine", a déclaré Dick Schoof, jeudi 23 octobre, lors d'une prise de parole avant le sommet européen de Bruxelles.

Le bras de fer entre les Pays-Bas et la Chine autour de Nexperia, fabricant néerlandais de composants électroniques utilisées dans l'automobile et de nombreux autres secteurs, fait craindre des répercussions dans les chaînes de production de toute l'Europe. Ce mois-ci, les Pays-Bas ont pris le contrôle de cette ancienne division de Philips vendue au groupe chinois Wingtech Technologies en 2018, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Dans la foulée, Nexperia a indiqué que Pékin lui interdisait d'exporter des marchandises depuis la Chine, risquant de mettre à l'arrêt l'activité de certains de ses clients.

Menace sur l'industrie automobile européenne

Cette affaire "illustre la vulnérabilité de l'Europe", mais "il y avait un problème de mauvaise gestion, et il fallait agir", a plaidé le chef du gouvernement néerlandais, qui pourrait évoquer ce dossier avec ses homologues de l'UE lors du sommet européen. "Nous travaillons dur pour trouver une solution, parce qu'il est important de remédier à la situation, en mettant en place une bonne gouvernance (chez Nexperian, NDLR), et en s'assurant que sa production puisse être gérée de manière responsable", a-t-il ajouté.

Selon le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, la prise de contrôle de Nexperia par les autorités néerlandaises "a gravement affecté la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale". Pékin "exhorte la partie néerlandaise à agir dans l'intérêt général de la protection de la sécurité et de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à résoudre correctement la question au plus vite", a ajouté M. Wang selon un communiqué de son ministère

Si ce bras de fer entre les Pays-Bas et la Chine se prolonge, la production de voitures en Europe risque d'être fortement perturbée, avait prévenu la semaine dernière l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Automobile / Equipementiers

