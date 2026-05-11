Le sommet "Africa Forward" a permis de mobiliser €23 mds d'investissements en Afrique-Macron

Le sommet "Africa Forward", qui a débuté lundi au Kenya, a permis de mobiliser 23 milliards d'euros d'investissements en Afrique, a annoncé le président français Emmanuel Macron.

"Aujourd'hui, par votre mobilisation et ce qui a été fait, ce sont 23 milliards d'euros d'investissements annoncés pour le continent africain", a déclaré le chef d'Etat présent à Nairobi.

"Ces 23 milliards d'euros, c'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises (...) des grands groupes, des ETI, des PME (...) et qui vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique", a-t-il précisé.

"Et à côté de ça, c'est neuf milliards d'euros d'investissements d'entrepreneurs et d'investisseurs africains, en Afrique, qui se sont mobilisés. C'est inédit."

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)