 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sommet "Africa Forward" a permis de mobiliser €23 mds d'investissements en Afrique-Macron
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:09

Le sommet "Africa Forward", qui a débuté lundi au Kenya, a permis de mobiliser 23 milliards d'euros d'investissements en Afrique, a annoncé le président français Emmanuel Macron.

"Aujourd'hui, par votre mobilisation et ce qui a été fait, ce sont 23 milliards d'euros d'investissements annoncés pour le continent africain", a déclaré le chef d'Etat présent à Nairobi.

"Ces 23 milliards d'euros, c'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises (...) des grands groupes, des ETI, des PME (...) et qui vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique", a-t-il précisé.

"Et à côté de ça, c'est neuf milliards d'euros d'investissements d'entrepreneurs et d'investisseurs africains, en Afrique, qui se sont mobilisés. C'est inédit."

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank