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Le sommet "Africa Forward" a permis de mobiliser €23 mds d'investissements en Afrique-Macron
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:29

Sommet Africa Forward 2026 à Nairobi

Sommet Africa Forward 2026 à Nairobi

‌Le sommet "Africa Forward", qui ​a débuté lundi au Kenya, a permis de mobiliser 23 milliards ​d'euros d'investissements en Afrique, a annoncé ​le président français ⁠Emmanuel Macron.

"Aujourd'hui, par votre ‌mobilisation et ce qui a été fait, ce sont ​23 ‌milliards d'euros d'investissements annoncés ⁠pour le continent africain", a déclaré le chef d'Etat présent ⁠à ‌Nairobi.

"Ces 23 milliards d'euros, c'est ⁠14 milliards d'euros d'entreprises ‌françaises (...) des grands ⁠groupes, des ETI, des PME (...) ⁠et qui ‌vont créer plus de 250.000 ​emplois directs ‌en France et en Afrique", a-t-il précisé.

"Et ​à côté de ça, c'est neuf milliards ⁠d'euros d'investissements d'entrepreneurs et d'investisseurs africains, en Afrique, qui se sont mobilisés. C'est inédit."

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
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