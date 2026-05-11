Nice : deux morts lors d'une nouvelle fusillade en plein jour dans un quartier sensible

Des policiers sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Une fusillade a fait deux morts et trois blessés graves lundi en pleine journée aux Moulins, un quartier sensible de Nice régulièrement en proie à des violences liées au trafic de stupéfiants, où les tensions étaient palpables ces derniers jours.

Les trois blessés graves sont en "urgence absolue", a précisé sur le réseau social X le maire de Nice, Eric Ciotti (UDR). Trois personnes ont également été légèrement blessées, selon le bilan des autorités.

La fusillade s'est produite en plein après-midi, sur une place commerçante très fréquentée du quartier des Moulins situé à l'ouest de Nice, non loin des principales voies d'accès à la ville.

Sur place, le maire de Nice a évoqué une personne "qui a fait feu avec une kalachnikov".

Des services d'urgence et des policiers sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

"Il a été déposé par un véhicule, s'est rapproché en trottinette, il a fait feu et il est reparti en trottinette (...) récupéré par un véhicule qui a pris la fuite", a ajouté le procureur de Nice, Damien Martinelli, également sur les lieux, tout comme le préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux.

Les victimes ont entre 23 et 57 ans, selon le procureur.

Les tensions étaient fortes à Nice depuis plusieurs jours, avec une série de tirs et d'incidents dans plusieurs quartiers de la ville, liés au trafic de stupéfiants et qui avaient fait un blessé.

Dans le secteur de la fusillade entièrement bouclé, des véhicules de police et de secours étaient visibles par les journaliste de l'AFP présents sur place. Le préfet a appelé à éviter la zone en raison "des opérations en cours".

- Trois épisodes "liés" -

"La guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République", a réagi sur X le maire de Nice.

Le maire de Nice, Éric Ciotti, s'adresse à la presse sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

"Nice attend une réaction à la hauteur, notamment en matière d'effectifs, qui font cruellement défaut à notre ville depuis des années", a ajouté l'édile qui accuse régulièrement l'Etat d'impuissance face à la montée du narcotrafic.

Dimanche, le préfet des Alpes-Maritimes avait annoncé avoir demandé "un renforcement significatif des effectifs de police sur les secteurs concernés afin de rétablir pleinement la sécurité".

Il avait dénoncé des actes "d'une extrême gravité" après des violences survenues vendredi et samedi à Nice.

Vendredi soir, une épicerie du quartier des Moulins, dans le même voisinage que la place où s'est produite la fusillade, a été ciblée par des tirs et une explosion, entraînant l'ouverture d'une enquête pour "tentative d’homicide en bande organisée et association de malfaiteurs".

Samedi soir, des tirs avaient éclaté dans un autre quartier de Nice également touché par la narcotrafic, Saint-Roch, visant des jeunes gens réunis à un carrefour.

Un policier sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

"On a les trois mêmes armes, les trois mêmes calibres sur les trois épisodes (...)" des derniers jours, a souligné lundi le procureur de Nice. "C'est évidemment lié", a-t-il ajouté.

Les Moulins, un quartier de 8.000 habitants proche de l'autoroute, à l'entrée de la ville, mais enclavé et régulièrement marqué par des violences pour le contrôle de points de deal, a déjà été endeuillé à plusieurs reprises ces dernières années, avec de nombreuses victimes collatérales.

Les autorités dénombraient récemment aux Moulins cinq points de deal, "dont 2 très actifs", contre douze en 2023.

Dans le même quartier, le 4 octobre 2025, des assaillants à bord d'une voiture avait ouvert le feu apparemment au hasard sur une place, provoquant la mort d'un père de famille tchétchène de 57 ans et d'un Niçois de 20 ans, ni l'un ni l'autre liés au trafic de drogue.

Et en juillet 2024, sept personnes d'une même famille, dont trois enfants et un adolescent, avaient péri dans un incendie criminel visant un autre étage sur fond de trafic de drogues.