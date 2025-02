Le SM Caen version Mbappé : comment en est-on arrivé là ?

Arrivé en fanfare en Normandie à l’été 2024, le clan Mbappé a racheté Malherbe en promettant l’excellence et un rayonnement international. Sept mois plus tard, le club est aux portes du National 1 et une grande partie de l’environnement local pointe la « déconnexion » de ses dirigeants.

Tout paraît très loin. Comme un souvenir flou d’une autre époque, d’un autre monde. Juillet s’étire pour Malherbe dans une tranquillité trompeuse, bercée par le calme des montagnes et des prairies verdoyantes. Crans-Montana, nichée sur un plateau des Alpes suisses, offre le cadre idéal pour une préparation estivale. L’entraîneur, Nicolas Seube, a misé sur l’air pur et le silence des séances d’entraînement pour lancer l’opération remontée. Les rires fusent autour des cercles de taureaux. Les joueurs se la jouent « No pain, No gain » sur leurs réseaux sociaux. Rien ne semble perturber la préparation d’un club abonné, depuis six ans, aux joutes du vendredi soir et des soirées multiplex bercées par la voix suave de Robert Malm. Pourtant, derrière la carte postale aux couleurs idylliques, se jouent déjà les premiers ressorts d’une saison ratée.

Personne ne savait qui dirigeait le club. En plein mercato, on ne savait pas sur quel numéro téléphoner.…

Tous propos recueillis par HL, sauf mentions

Par Hugo Lallier pour SOFOOT.com