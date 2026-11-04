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Le Slovan Bratislava vole un record à l'OM
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 10:23

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Le Slovan Bratislava vole un record à l'OM

Le Slovan Bratislava vole un record à l'OM

Tu peux perdre une fois mais pas 14. Jour de gloire pour l’Olympique de Marseille, le club phocéen n’est plus le détenteur de la plus longue série de défaites en Ligue des champions . Il vient tout juste de se faire détrôner par le Slovan Bratislava qui s’est incliné mardi soir sur la pelouse de LASK (4-0).

14 défaites entre 1992 et 2026

Si le Slovan de Yaya Touré est déjà au bord de l’élimination avec cette quatrième défaite en quatre journées, les Belasí ont surtout concédé leur quatorzième défaite consécutive en phase principale de C1 , contre seulement 13 pour les Olympiens entre 2012 et 2020.…

LB pour SOFOOT.com

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