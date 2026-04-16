Le Shakhtar dans le dernier carré de la Ligue Conférence

Alkmaar 2-2 Shakhtar

Buts : Jensen (73 e ) et Sin (80 e ) pour l’AZ // Alisson (58 e ) et Meirelles (83 e ) pour Donetsk

Presque sans trembler. Après un match aller facilement maîtrisé (3-0), le Shakhtar a tenu bon face à l’AZ Alkmaar ce jeudi en quarts de finale retours de la Ligue Conférence (2-2). Si le premier acte a accouché d’une pluie de cartons jaunes (5) mais d’aucun but, le second acte a été bien plus animé. Habités par une cause bien plus grande, les Ukrainiens accentuent encore leur avance au retour des vestiaires par l’intermédiaire d’Alisson, parfaitement trouvé par son compatriote Kaua Elias, deux des douze Brésiliens de l’effectif (0-1, 58 e ). Mais les Néerlandais et Isak Jensen ne comptent pas en rester là.…

TM pour SOFOOT.com