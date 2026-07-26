6500 supporters d'un club de D3 allemande se déplacent en Angleterre pour un match amical

6500 supporters d'un club de D3 allemande se déplacent en Angleterre pour un match amical

Oubliez la ferveur sud-américaine, la vraie passion est en Allemagne du Nord. La dernière fois que le Hansa Rostock a joué un match de Coupe d’Europe, c’était le 18 septembre 1991 au Camp Nou , à l’occasion du premier tour de qualification pour la C1 contre le FC Barcelone. Depuis, le club de la Baltique a redégringolé jusqu’en D3, où il évolue encore aujourd’hui.

A domicile à l’extérieur

Forcément, quand une occasion de jouer à l’étranger se présente, les supporters, réputés parmi les plus fidèles d’Allemagne, la saisissent sans hésiter. Illustration ce samedi, où ils étaient 6500 à Watford, pour un match amical lors duquel Vicarage Road n’avait plus rien d’anglais. …

JD pour SOFOOT.com