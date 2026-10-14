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Dembélé redemande des vacances
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 23:45

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Dembélé redemande des vacances

Dembélé redemande des vacances

Injouable sur le terrain et en zone mixte. Auteur d’une nouvelle belle performance en Ligue des champions ponctuée par un but ce mercredi soir face à City, Ousmane Dembélé était en roue libre au moment de répondre aux journalistes. Interrogé sur les critiques à son égard après une trêve internationale décevante, le Français, mis au repos par Luis Enrique le week-end dernier, semble avoir apprécié cette petite pause. « Non je n’ai rien vu. Il y a eu la trêve et après je suis parti en vacances. Et d’ailleurs je vais peut-être demander d’autres vacances  » , a répondu l’attaquant parisien avec un sourire malicieux.…

OC pour SOFOOT.com

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