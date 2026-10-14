Dembélé redemande des vacances

Injouable sur le terrain et en zone mixte. Auteur d’une nouvelle belle performance en Ligue des champions ponctuée par un but ce mercredi soir face à City, Ousmane Dembélé était en roue libre au moment de répondre aux journalistes. Interrogé sur les critiques à son égard après une trêve internationale décevante, le Français, mis au repos par Luis Enrique le week-end dernier, semble avoir apprécié cette petite pause. « Non je n’ai rien vu. Il y a eu la trêve et après je suis parti en vacances. Et d’ailleurs je vais peut-être demander d’autres vacances » , a répondu l’attaquant parisien avec un sourire malicieux.…

OC pour SOFOOT.com