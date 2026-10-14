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78 buts en 18 matchs : une 2e journée record en Ligue des champions
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 23:41

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78 buts en 18 matchs : une 2e journée record en Ligue des champions

78 buts en 18 matchs : une 2e journée record en Ligue des champions

C’est donc ça, l’inflation. 78 buts en 18 matchs, une (toute) petite moyenne de 4,10 pions par rencontre , voilà le nouveau record que vient d’établir cette deuxième journée de Ligue des champions. Le précédent record, qui datait d’octobre 2025, est aux oubliettes. Seuls les matchs du Borussia Dortmund, qui n’a pas marqué contre Bodø/Glimt (0-1) , et le PSV, défait à Leipzig sur le même score, se sont achevés sur un seul but.

9 matchs sur 18 avec au moins cinq buts

La moitié des rencontres s’est terminée avec au moins cinq buts. Des nuits de folies, il y a eu, que ce soit à Milan, où l’Inter s’est heurté sur le Club Brugge (3-4) , à Stavanger, où le Viking FK a surpris le Bayern Munich (3-3) , à Linz, où Liverpool a fait le spectacle dans les deux surfaces (6-3) , à Rome, où le Real Madrid a été renversant (4-3) ou encore lors d’Aston Villa – Fenerbahçe (6-0) ou de Manchester City – PSG (2-4) , la Ligue des champions a offert du spectacle. Signes que ces matchs complètement absurdes (on se souvient des Barcelone – Inter du printemps 2025 ou du Barcelone – Benfica de janvier 2025) deviennent la norme depuis la nouvelle formule ? Peut-être.…

UL pour SOFOOT.com

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