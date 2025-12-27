Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Sénégal tenu en échec par la RDC
information fournie par So Foot•27/12/2025 à 18:03
Le Sénégal tenu en échec par la RDC
Sénégal 1-1 RD Congo
Buts : S. Mané (69
e
) pour les Lions de la Téranga // Bakambu (61
e
) pour les Léopards
Non, la route n’est pas encore tracée pour le Sénégal.…
La tactique ? C’est pour les nazes. Rayan Cherki continue à briller avec Manchester City . Ce samedi, l’ancien Lyonnais a encore fait parler la poudre en trouvant le chemin des filets et en distillant une passe décisive à Tijjani Reijnders pour permettre aux Cityzens ...
Lire la suite
Manchester City n’aura pris la tête de la Premier League que durant quelques heures. Ce samedi, Arsenal a récupéré sa place sur le trône en assurant un succès à domicile face à Brighton (2-1). Une victoire qui fera du bien à Martin Ødegaard, auteur de l’ouverture ...
Lire la suite
Sacré Joan Laporta. Le FC Barcelone est prêt à toutes les petites manœuvres pour soigner son piètre bilan financier , ce n’est un secret pour personne. En novembre dernier, le journaliste polonais Sebastian Staszewski avait lâché une rumeur un peu folle, affirmant ...
Lire la suite
You’ll Never Walk Alone , Diogo . Pour la première fois depuis le décès de Diogo Jota , victime d’un tragique accident de la route avec son frère le 3 juillet dernier, Liverpool et Wolverhampton se retrouvaient en Premier League ce samedi . Les deux anciens clubs ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer