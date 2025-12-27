information fournie par So Foot • 27/12/2025 à 18:03

Le Sénégal tenu en échec par la RDC

Sénégal 1-1 RD Congo

Buts : S. Mané (69 e ) pour les Lions de la Téranga // Bakambu (61 e ) pour les Léopards

Non, la route n’est pas encore tracée pour le Sénégal.…

JB pour SOFOOT.com