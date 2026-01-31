Le Sénat américain adopte un texte qui devrait écourter la paralysie budgétaire

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 25 janvier 2026 ( AFP / Amid FARAHI )

Le Sénat américain a adopté vendredi un texte budgétaire qui devrait permettre à la paralysie imminente de l'Etat fédéral de rester de courte durée.

Malgré ce vote, le "shutdown" partiel entrera bien en vigueur à minuit vendredi soir (05H00 GMT samedi), mais pourrait prendre fin dès le début de la semaine prochaine, lorsque la Chambre des représentants votera à son tour.

Les conséquences attendues sont donc minimes, puisque le blocage pourrait durer seulement un week-end, sans que de nombreux fonctionnaires ne soient mis au chômage technique.

Le texte adopté vendredi avec 71 voix pour, 29 contre, est le résultat d'un accord entre Donald Trump et les sénateurs démocrates. Ces derniers refusent d'adopter le budget proposé pour le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) sans la mise en place de réformes sur la police de l'immigration (ICE), jugée hors de contrôle après l'implication d'agents fédéraux dans la mort de deux Américains à Minneapolis.

Ils ont finalement accepté d'adopter cinq des six volets du texte budgétaire, tandis que la partie concernant le DHS fera l'objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines.

- "Freiner l'ICE" -

Mais puisque leur version est différente de celle approuvée auparavant par la Chambre, la proposition de loi devra faire la navette retour avant une éventuelle adoption définitive par le Congrès.

Un vote à la chambre basse ne pourra pas avoir lieu avant lundi au plus tôt, et l'Etat fédéral se retrouvera donc bien à minuit dans la nuit de vendredi à samedi en situation de "shutdown" partiel.

Il n'est pas assuré non plus que la Chambre accepte la nouvelle version concoctée par le Sénat.

La semaine dernière, le texte semblait se diriger vers une adoption avant la date limite du 31 janvier, mais les événements de samedi dernier à Minneapolis ont changé la donne.

Le décès d'Alex Pretti, tué comme Renee Good quelques jours plus tôt par des agents fédéraux dans cette métropole du nord des Etats-Unis, a provoqué un mouvement d'indignation au sein de la classe politique.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a listé vendredi les demandes démocrates, disant vouloir "freiner l'ICE et mettre fin à la violence". Pour cela, l'élu démocrate exige notamment la fin des "patrouilles volantes" et l'interdiction du port de cagoules par les agents.

"Plus de police secrète", a-t-il lancé dans l'hémicycle.

- 43 jours -

En raison des règles en vigueur au Sénat, 60 voix sur 100 sont nécessaires pour adopter un texte budgétaire, et les républicains, même s'ils disposent de la majorité, avaient donc besoin de l'appui de plusieurs élus de l'opposition pour adopter leur proposition de budget.

Si le "shutdown" aura bien lieu vendredi soir, les Etats-Unis ne connaîtront sans doute pas une répétition du blocage d'octobre et novembre dernier, le plus long de l'histoire des Etats-Unis, lorsque républicains et démocrates avaient bataillé pendant 43 jours sur la question de subventions d'assurance santé.

Des centaines de milliers de fonctionnaires avaient alors été mis au chômage technique, tandis que d'autres aux missions considérées comme essentielles avaient dû continuer à travailler. Mais tous avaient dû attendre la fin de la paralysie budgétaire pour recevoir leur salaire.

Le dernier "shutdown" n'avait pris fin qu'avec la décision de quelques sénateurs démocrates de voter pour un texte budgétaire concocté par les républicains, en échange de promesses de concessions sur ces subventions.

Leur décision avait été fortement critiquée par de nombreux sympathisants démocrates, qui souhaitent voir une opposition plus vigoureuse face à Donald Trump.