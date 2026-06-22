Messi bat un record... de ratés !
Plus que jamais humain. On ne jouait pas la dixième minute de jeu à Dallas que Lionel Messi avait un ballon de record au bout de son pied gauche. Un penalty réussi, et à lui le record de buts en Coupe du monde. Mais Messi a tremblé… et son tir est parti beaucoup trop sur la droite, à côté. Miroslav Klose peut souffler pour sa bio Instagram. Résultat : pas de record pour le moment, un péno foiré, mais un record quand même !
Embed t.co…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer