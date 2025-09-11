Le sélectionneur du Venezuela poussé dehors par le président du pays Nicolás Maduro
La Bolivie rigole.
Ce mardi soir, l e Venezuela a été éliminé de la course à la Coupe du monde 2026 après une large défaite 6-3 contre la Colombie. Trois jours après cette désillusion, le sélectionneur Fernando Batista a été viré par la fédération, rapporte l’AFP . …
MBC pour SOFOOT.com
