Le sélectionneur du Sénégal a une autre révélation de Ligue 1 dans le viseur
Ses bonnes performances ne passent pas inaperçues.
Robinio Vaz commence à se faire un nom à l’OM . Auteur d’une prestation majuscule contre Angers fin octobre, le jeune attaquant s’est mis les supporters marseillais dans la poche. Mais de l’autre côté de la Méditerranée, le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a également été séduit par l’ancien (sanguin) protégé de Jean-Pierre Papin.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
