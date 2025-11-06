 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sélectionneur du Sénégal a une autre révélation de Ligue 1 dans le viseur
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 18:16

Le sélectionneur du Sénégal a une autre révélation de Ligue 1 dans le viseur

Le sélectionneur du Sénégal a une autre révélation de Ligue 1 dans le viseur

Ses bonnes performances ne passent pas inaperçues.

Robinio Vaz commence à se faire un nom à l’OM . Auteur d’une prestation majuscule contre Angers fin octobre, le jeune attaquant s’est mis les supporters marseillais dans la poche. Mais de l’autre côté de la Méditerranée, le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a également été séduit par l’ancien (sanguin) protégé de Jean-Pierre Papin.…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plusieurs Français nominés au trophée The Best
    Plusieurs Français nominés au trophée The Best
    information fournie par So Foot 06.11.2025 19:22 

    La journée des listes. La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des onze candidats au titre de meilleur joueur au trophée The Best. Sans surprise, plusieurs joueurs du Paris-SG, vainqueur de la Ligue des champions, y figurent : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ... Lire la suite

  • Fact checking : Florian Wirtz est loin d'être inutile à Liverpool
    Fact checking : Florian Wirtz est loin d'être inutile à Liverpool
    information fournie par So Foot 06.11.2025 18:49 

    Wirtz fait, bien fait. Arrivé cet été pour un montant record, Florian Wirtz avait tout pour briller instantanément à Liverpool . Et pourtant, le démarrage est jugé poussif, avec peu d’effets visibles dans les stats « goals & assists ». Ce mercredi contre le

  • Florian Thauvin : « J’ai dû faire le deuil de ma première partie de carrière »
    Florian Thauvin : « J’ai dû faire le deuil de ma première partie de carrière »
    information fournie par So Foot 06.11.2025 18:26 

    Dans le nouveau numéro du magazine So Foot , disponible depuis ce jeudi, Florian Thauvin se confie sans filtre sur son départ au Mexique lors de l’été 2021, une période où tout semblait s’effondrer. Entre hésitations contractuelles et choix de carrière, l’attaquant ... Lire la suite

  • John McGinn est gêné d’avoir un cuisinier à domicile
    John McGinn est gêné d’avoir un cuisinier à domicile
    information fournie par So Foot 06.11.2025 18:10 

    Plutôt tonic, McGinn. John McGinn va fêter son 300 e match avec Aston Villa , mais il n’a toujours pas l’intention de se reposer. « Chaque année, je dois faire mes preuves face à un joueur plus jeune ou plus séduisant » , lâche le capitaine écossais, mi-amusé, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank