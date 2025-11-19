 Aller au contenu principal
Le sélectionneur du Cap-Vert élu coach de l'année en Afrique
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 21:40

Le sélectionneur du Cap-Vert élu coach de l'année en Afrique

Le sélectionneur du Cap-Vert élu coach de l'année en Afrique

Une juste récompense pour celui qui a guidé le Cap-Vert vers son premier Mondial.

Artisan des très grandes performances sportives du Cap-Vert ces deux dernières années, le sélectionneur des Tubarões Azuls Pedro Leitão Brito, surnommé Bubista, a reçu le prix de l’entraîneur de l’année en Afrique . Décerné par la Confédération africiane de football, ce prix vient justement récompenser le travail de celui qui a qualifié le Cap-Vert pour sa première Coupe du monde lors de la dernière trêve internationale.…

TJ pour SOFOOT.com

