Le sélectionneur du Cap-Vert élu coach de l'année en Afrique

Une juste récompense pour celui qui a guidé le Cap-Vert vers son premier Mondial.

Artisan des très grandes performances sportives du Cap-Vert ces deux dernières années, le sélectionneur des Tubarões Azuls Pedro Leitão Brito, surnommé Bubista, a reçu le prix de l’entraîneur de l’année en Afrique . Décerné par la Confédération africiane de football, ce prix vient justement récompenser le travail de celui qui a qualifié le Cap-Vert pour sa première Coupe du monde lors de la dernière trêve internationale.…

TJ pour SOFOOT.com