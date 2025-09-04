Le sélectionneur de la Jamaïque s’impatiente pour Mason Greenwood
Les fesses entre deux sélections.
Mason Greenwood aurait décidé de ne pas s’engager sur son avenir international avec la Jamaïque , après avoir obtenu la citoyenneté et un nouveau passeport le mois dernier. Selon le Daily Mail , le joueur olympien n’a pas signé les documents officialisant son changement de fédération. Et pour cause, Greenwood espère encore un retour avec les Three Lions .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
