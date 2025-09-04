 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sélectionneur de la Jamaïque s’impatiente pour Mason Greenwood
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 15:12

Le sélectionneur de la Jamaïque s’impatiente pour Mason Greenwood

Le sélectionneur de la Jamaïque s’impatiente pour Mason Greenwood

Les fesses entre deux sélections.

Mason Greenwood aurait décidé de ne pas s’engager sur son avenir international avec la Jamaïque , après avoir obtenu la citoyenneté et un nouveau passeport le mois dernier. Selon le Daily Mail , le joueur olympien n’a pas signé les documents officialisant son changement de fédération. Et pour cause, Greenwood espère encore un retour avec les Three Lions .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank