Le secrétaire général du Conseil de l'Europe hospitalisé

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, le Suisse Alain Berset, a été hospitalisé mais son état n'est "pas préoccupant", a indiqué samedi l'institution, vigie des droits de l'homme sur le continent.

"Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Son état n'est pas préoccupant, mais il restera en observation quelques jours par mesure de précaution", a indiqué dans un communiqué le Conseil de l'Europe.

Sa participation au Forum stratégique de Bled, en Slovénie, qui se tient lundi et mardi, a été annulée, précise l'institution et "à ce stade, sa participation aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine".

Fondé en 1949 à Strasbourg, le Conseil de l'Europe réunit 46 pays depuis l'exclusion de la Russie en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Alain Berset, 53 ans, en est devenu le secrétaire général en septembre 2024.

Auparavant, M. Berset a été ministre élu du Gouvernement suisse (Conseil fédéral) entre 2012 et 2023. Il a aussi occupé par deux fois la présidence tournante de la Confédération helvétique, en 2018 et en 2023.