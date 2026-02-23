Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, convoque le directeur général d'Anthropic pour des discussions difficiles sur l'utilisation militaire de Claude, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte, ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a convoqué le directeur général de la société d'intelligence artificielle Anthropic, Dario Amodei, au Pentagone mardi pour des discussions qui s'annoncent difficiles sur l'utilisation militaire de l'outil d'intelligence artificielle Claude d'Anthropic, a rapporté Axios lundi, citant des sources. Reuters a rapporté en exclusivité ce mois-ci que le Pentagone faisait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle , y compris OpenAI et Anthropic, pour que leurs outils d'intelligence artificielle soient disponibles sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standard que les entreprises appliquent aux utilisateurs. Ce mois-ci également, Axios a rapporté que le Pentagone avait envisagé de couper les liens avec Anthropic en raison de l'insistance de cette dernière à maintenir des restrictions sur la façon dont l'armée américaine utilise ses modèles, y compris l'IA de Claude.

Selon le rapport de lundi, des fonctionnaires de la défense affirment que les négociations entre le Pentagone et Anthropic sont sur le point d'échouer.

Un haut fonctionnaire de la défense a déclaré au journal qu'Anthropic savait qu'il ne s'agissait pas d'une "réunion pour faire connaissance", selon le rapport.

Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que "nous avons des conversations productives, en toute bonne foi", selon Axios.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Le Pentagone, la Maison Blanche et Anthropic n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.