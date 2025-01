information fournie par So Foot • 08/01/2025 à 15:33

Le secret de Jean-Michel Aulas pour être informé des sorties arrosées des joueurs de l'OL

Le seul homme qui utilise Twitter pour s’informer.

Jean-Michel Aulas, ancien patron emblématique de l’OL (1987-2023), était peut-être l’un des seuls dirigeants de Ligue 1 à scroller Twitter (désormais X) pour alimenter son flair présidentiel. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Carré, il raconte comment des informateurs lui balançaient, via les réseaux sociaux, des indiscrétions sur les sorties nocturnes de ses joueurs. « Un réseau qui est venu à moi et non l’inverse », insiste-t-il.…

MJ pour SOFOOT.com