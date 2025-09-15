Le sale dimanche des Lensois à Paris : « L’impression d’être traités comme des délinquants notoires »

Ils étaient près de 1000 supporters lensois à être venus voir un match de foot de leur équipe préférée, ce dimanche au Parc des Princes, mais ils sont nombreux à ne pas avoir pu assister à la défaite des Sang et Or. Les fans nordistes dénoncent un traitement déplorable des forces de l’ordre et des autorités, deux d’entre eux présents dans la capitale rejouent le film.

Ils espéraient ramener un résultat du Parc des Princes et bien sûr assister à un match de foot, ils ont finalement passé un dimanche dans la peur et l’odeur des gaz lacrymogènes. Ce dimanche, à 14 heures au péage de Senlis dans l’Oise, direction la capitale pour près de 1000 supporters lensois, dont Florent et Maxime*, deux trentenaires qui ont accepté de témoigner au lendemain de ce déplacement qui ne s’est pas passé comme prévu. Après un trajet sans le moindre incident, les Sang et Or ont été surpris par le dispositif de sécurité mis en place par les autorités.

« En arrivant sur le parking du Parc des Princes, on comprend qu’en matière de sécurité, ils ont mis la barre très haute , raconte Florent. On voit quatre CRS casqués, avec des matraques, ils fouillent les supporters dès qu’ils mettent un pied en dehors du véhicule. Avant de descendre du bus on a été bloqué un petit quart d’heure. Les flics avaient ciblé principalement les groupes ultras, puis on est rentré dans le stade au compte-gouttes, en une demi-heure. » Le début d’un long calvaire qui n’avait plus grand-chose à voir avec du foot. On refait le film avec les deux supporters.…

* le prénom a été modifié à la demande de la personne préférant rester anonyme







Tous propos recueillis par KM

Propos recueillir par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com