Le salaire de Vincent Labrune bientôt divisé par trois
Le coup du chapeau, à l’envers.
Le salaire de Vincent Labrune, président de la LFP, va être divisé par trois à partir du 1 er octobre, a annoncé L’Équipe, ce mardi. Cette décision survient à la suite du conseil d’administration de l’instance s’étant tenu ce lundi. Dès cette date, l e dirigeant devrait recevoir 23 000 euros mensuels, à la place des 70 000 euros qu’il perçoit actuellement.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer