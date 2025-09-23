 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sacre irrésistible d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025
information fournie par AFP 23/09/2025 à 00:45

Ousmane Dembélé ne peut retenir ses larmes après avoir remercié ses proches en recevant le Ballon d'Or, le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Ousmane Dembélé ne peut retenir ses larmes après avoir remercié ses proches en recevant le Ballon d'Or, le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Un sacre attendu au bout d'une saison majuscule: le Parisien Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi, mettant fin au suspense l'opposant au Barcelonais Lamine Yamal, dans une cérémonie qui a fait la part belle au PSG champion d'Europe.

Soudain, l'émotion le submerge. Il est près de 23 heures quand Ousmane Dembélé, parfois considéré comme trop discret par rapport aux superstars du football, essuie des larmes sur la scène du Théâtre du Châtelet de Paris, après avoir remercié sa mère et ses proches.

"Je ne voulais pas pleurer mais dès que j'ai commencé à parler de ma famille c'est remonté et cela m'a pris de court", a-t-il dit à l'AFP après la cérémonie, avant d'ajouter: "Le titre individuel n'était pas un objectif personnel. C'est magnifique d'avoir un trophée comme ça".

Quelques minutes après, il a fêté son trophée avec les ultras parisiens présents en nombre sous la pluie devant le théâtre du Chatelet, et qui avaient allumé des fumigènes à l'annonce de son sacre.

Dembélé était favori avec ses 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, sa victoire finale en Ligue des champions mais aussi son influence dans le jeu de la meilleure équipe du continent. Et d'ailleurs il a remporté "assez largement" le vote des 100 journalistes qui composaient le jury, selon le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia.

Avant l'annonce par Ronaldinho, les supporters nombreux dans la salle ont commencé à chanter le nom de Dembélé avec force, sur le même mode que son entraîneur Luis Enrique samedi. Et c'est un grondement du tonnerre qui a accueilli le nom sorti de l'enveloppe, le sixième nom français dans l'histoire du Ballon d'Or.

Dembélé, lui, tombait dans les bras de son ex-coéquipier Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur gardien via le trophée Yachine.

- Les félicitations de Mbappé -

"Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le Paris SG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023", a déclaré Ousmane Dembélé, qui a aussi salué son l'entraîneur Luis Enrique, "comme un papa pour moi".

"On a pratiquement tout remporté", "ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné", a-t-il ajouté. "Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions".

"C'est les émotions mon frère, tu mérites x1000", a réagi sur Instagram Kylian Mbappé.

C'est d'ailleurs toute cette équipe parisienne et ses couleurs rouge et bleu qui ont teinté la soirée. Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le top 10: derrière Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Fabian Ruiz 25e. Beaucoup d'entre eux participaient lundi soir au "classique" contre l'OM au Vélodrome, où ils ont perdu (1-0) pour la première fois depuis 2011.

Outre le meilleur gardien à Donnarumma, aujourd'hui à Manchester City, Luis Enrique a été sacré meilleur entraîneur. Le prix Raymond Kopa du meilleur jeune n'a en revanche pas échappé à Lamine Yamal, devant les Parisiens Désiré Doué et Joao Neves.

A 18 ans, Yamal, deuxième, était le principal concurrent du Français. Après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne en 2024, l'ailier droit formé à la Masia a éclaboussé de son talent la Ligue des champions au printemps.

"Lui aussi si toutes les planètes s'alignent, il va gagner beaucoup de trophées, de Ballon d'Or. Il y avait aussi d'autres joueurs. C'était une belle bataille", a déclaré Dembélé.

Le numéro 10 du PSG succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

- Bonmati, troisième historique -

L'Espagnole Aitana Bonmati reçoit son troisième Ballon d'Or consécutif, le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

L'Espagnole Aitana Bonmati reçoit son troisième Ballon d'Or consécutif, le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Pour la première fois, la cérémonie offrait tous les équivalents féminins des trophées masculins.

Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, a remporté son troisième Ballon d'or consécutif pour la première fois de l'histoire, même si elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro.

Elle a été élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, que la Barcelonaise a perdu en finale contre Arsenal, avec 20 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Je suis émerveillée et fière", a-t-elle réagi auprès de l'AFP. "Nous avons remporté trois titres avec le FC Barcelone, mais nous avons perdu les deux finales les plus importantes (la Ligue des champions avec le Barça et l'Euro féminin avec l'Espagne). Cela a toutefois été une année très enrichissante, j'ai beaucoup appris", a reconnu la milieu de terrain lorsqu'on lui a demandé si ce trophée était le plus surprenant des trois qu'elle a remportés.

Sa compatriote Mariona Caldentey, attaquante à Arsenal, avec qui elle a remporté la Ligue des champions, a terminé deuxième, devant l'Anglaise Alessia Russo.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 00:08

    Comparer Platini ou Zidane avec Dembelé : franchement, vous êtes sérieux !!!! Je n'ai rien contre Dembelé mais franchement, ce ballon d'or devient grotesque...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?
    Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?
    information fournie par France 24 23.09.2025 00:20 

    Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1988, l’Organisation de libération de la Palestine (l’OLP), se décide à proclamer par la voix de son leader Yasser Arafat, la création d’un état palestinien devant le Conseil National Palestinien réuni à Alger. Dans les heures ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU
    information fournie par AFP 23.09.2025 00:07 

    La France et plusieurs autres pays ont reconnu lundi "l'Etat de Palestine" depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi : « Je suis venu pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir »
    Roberto De Zerbi : « Je suis venu pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir »
    information fournie par So Foot 22.09.2025 23:36 

    Pendant ce temps-là, c’est aussi la fête à Marseille. Ce lundi soir, l’OM a mis fin à une disette de 14 ans sans victoire au Vélodrome contre le PSG (1-0) pour passer devant son rival au classement et se placer derrière Monaco , nouveau leader. Forcément, c’était ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé : « Exceptionnel »
    Ousmane Dembélé : « Exceptionnel »
    information fournie par So Foot 22.09.2025 23:28 

    C’est rien, c’est les émotions. Auréolé du 69 e Ballon d’or ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé a tenu un discours de remerciements à son image : frais et authentique. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. Je n’ai pas de mots. Ça a été une année incroyable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank