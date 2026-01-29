information fournie par Boursorama avec AFP • 29/01/2026 à 08:47

Le russe Lukoil sous sanctions dit avoir signé un accord pour la vente de ses actifs à l'étranger à Carlyle

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant pétrolier russe Lukoil, qui est sanctionné par les Etats-Unis, a annoncé jeudi avoir conclu un "accord" avec l'américain Carlyle portant sur la vente de ses actifs à l'étranger.

Le deuxième groupe pétrolier russe a dit dans un communiqué avoir "conclu un accord avec la société d'investissement américaine Carlyle pour la vente de Lukoil International GmbH".

Lukoil précise toutefois que l'accord ne comprend pas les actifs situés au Kazakhstan.

Dans son communiqué, Lukoil explique encore que l'accord reste soumis "à la réalisation de plusieurs conditions suspensives".

La société "poursuit également ses négociations avec d'autres acquéreurs potentiels", indique le groupe.

Lukoil International GmbH a dû être mise en vente "en raison des mesures restrictives prises par certains pays à l'encontre de la société et de ses filiales", poursuit-il, sans détailler.

Fin octobre 2025, pour faire pression sur la Russie en guerre contre l'Ukraine, les Etats-Unis ont inscrit Lukoil et Rosneft, le numéro un du pétrole russe, sur leur liste noire des entités sanctionnées, un registre suivi par de nombreux pays.