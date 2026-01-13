Le rugby français, un poids économique en forte hausse (étude)

Le poids économique du rugby français a progressé de 38% entre les saisons 2018-2019 et 2024-2025, à 1,33 milliard d'euros, selon une étude du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) publiée mardi par la Ligue nationale de rugby (LNR).

L'ailier palois Grégoire Arfeuil, lors d'un match de la Section Paloise Bearn Pyrenees, en novembre 2025 (illustration) ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Sur cette activité économique, 575 millions d'euros ont été générés par les 30 clubs professionnels et 203 millions par les spectateurs, au nombre de 5,3 millions dans les stades la saison passée.

Le rugby, via les affluences générées par les 14 clubs de Top 14 et les 16 de pro D2, constitue ainsi la première entreprise de spectacle, tous secteurs confondus, dans 16 départements français, comme dans le Var par exemple, autour du RC Toulon, ou dans les quatre départements de la façade atlantique de Nouvelle Aquitaine.

"Construit sur des modèles économiques sains et diversifiés", le rugby professionnel est "un accélérateur de valeur pour les finances publiques et les économies locales", insiste cette étude, avec des contributions sociales et fiscales versées par la LNR et les clubs professionnels de 193,8 millions d'euros (+28,5%), contre 45,7 millions d'euros de soutien financier des collectivités territoriales.

Soit un ratio de 4 euros reversés par les acteurs du rugby professionnel aux finances publiques pour 1 euro de soutien public reçu, souligne le CDES.

"Au-delà des seuls indicateurs économiques, le rugby professionnel s'affirme comme un acteur structurant de la vie locale", poursuit cette étude, avec jusqu'à 16 euros générés localement pour 1 euro d'investissement public dans les clubs de Top 14.

Le total des dépenses hors stade (transports, hébergement, restauration, tourisme, autres) des 5,3 millions de spectateurs en 2024-2025 a par exemple été évalué à 203,7 millions d'euros.

Générateur de 5.133 emplois, dont 1.315 emplois induits, soit une progression de 26% depuis 2018-2019, le rugby professionnel français est aussi un gisement d'emplois "non délocalisables, au cœur des territoires", souligne l'étude.

Quant aux clubs, leur modèle économique est principalement "basé sur les recettes de jour de match", entre les partenariats et hospitalités (47,1%), la billetterie (14,1%), le merchandising (6,7%) et les autres services comme la restauration (6,9%), souligne le CDES.

Les droits TV et droits commerciaux reversés par la LNR ne représentent que 126,9 millions d'euros, soit 19,8% des recettes des clubs.

"Le rugby professionnel assume pleinement son rôle économique, social et territorial, dans un modèle fondé sur la responsabilité, la durabilité et le respect de l'argent public", a insisté Yann Roubert, président de la LNR, en commentant cette étude.