Gaza: La situation des mères et des bébés n'a "jamais été aussi mauvaise", dit l'Unicef

Les Palestiniens déplacés fuient l'opération militaire israélienne dans le nord de la bande de Gaza

par Olivia Le Poidevin

L'Unicef a déclaré vendredi que les mères et les nouveau-nés de Gaza sont confrontés à des conditions désastreuses alors que l'hôpital Nasser, dans le sud de l'enclave, est submergé par les patients fuyant le nord et que les ressources médicales s'épuisent.

"La situation des mères et des nouveau-nés à Gaza n'a jamais été aussi mauvaise. À l'hôpital Nasser, nous voyons les couloirs de l'hôpital remplis de femmes qui viennent d'accoucher", a déclaré James Elder, porte-parole de l'Unicef, à des journalistes à Genève, via liaison vidéo depuis Gaza.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que le système de santé était au bord de l'effondrement.

Le Dr Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS pour les territoires palestiniens occupés, a déclaré qu'il n'avait jamais vu l'hôpital Nasser aussi bondé, les patients fuyant la ville de Gaza vers le sud de l'enclave.

Israël a demandé à l'ensemble de la population de la ville de Gaza, qui compte un million d'habitants, de se diriger vers le sud, alors qu'il lance l'une des plus grandes offensives de la guerre ce mois-ci, s'engageant à éradiquer les combattants du Hamas.

"Dans chaque couloir, on voit des matelas et des patients sur le sol. Il y a une énorme augmentation", a déclaré Dr Peeperkorn, ajoutant qu'un grand nombre de patients venaient du nord.

Selon l'OMS, seuls 14 des 36 hôpitaux de Gaza sont encore partiellement opérationnels.

Le porte-parole de l'Unicef a décrit des mères et leurs nouveau-nés allongés sur le sol de l'hôpital Nasser, et a également rapporté avoir vu trois bébés prématurés se partager une seule source d'oxygène.

"Ils ont partagé 20 minutes chacun. Les deux autres enfants pleurent pendant que le troisième reçoit de l'oxygène pendant 20 minutes", a déclaré James Elder.

L'OMS indique qu'il y a une grande pénurie de fournitures médicales.

"Nous constatons une aggravation rapide des pénuries de produits essentiels tels que les kits de pansements, les gazes... mais aussi tout ce qui concerne les réserves de sang et les kits de transfusion", a déclaré Dr Peeperkorn, faisant état de problèmes récurrents pour l'acheminement des fournitures.

Israël déclare qu'il n'y a pas de limite quantitative à l'aide entrant dans la bande de Gaza et accuse le Hamas de voler l'aide humanitaire, ce que le groupe militant palestinien réfute.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)