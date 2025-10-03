 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Italie : des milliers de personnes de nouveau dans la rue pour Gaza
information fournie par AFP 03/10/2025 à 14:38

Une personne tient une pancarte "Stop à l'occupation israélienne" lors d'une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Une personne tient une pancarte "Stop à l'occupation israélienne" lors d'une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues vendredi en Italie à l'appel des principaux syndicats, pour manifester leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du territoire palestinien.

Un appel à la grève générale, lancé sans préavis et en principe illégal, a entraîné des blocages dans les transports mais un service minimum était assuré aux heures de pointe.

"Les places seront bondées", avait prévenu le matin sur Radio Anch'io Maurizio Landini, le secrétaire général de la CGIL, le principal syndicat italien tandis que le gouvernement mettait en garde contre le risque qu'un million d'Italiens ne soient bloqués dans les trains.

La mobilisation pour les Palestiniens ne faiblit pas dans la péninsule, dix jours après un précédent mouvement très suivi.

A Rome, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la gare centrale, où des trains prévus dans la matinée ont subi de gros retards ou été annulés.

Jeudi déjà, des manifestants indignés par l'interception de la flottille humanitaire "Global Sumud" et l'arrestation de nombreux militants ont protesté à Milan et à Rome, où quelque 10.000 personnes ont défilé depuis le Colisée, à l'instar d'autres pays d'Europe ou du monde comme au Mexique.

"Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour exprimer notre désaccord", a témoigné à l'AFPTV Giordano Fioramonti, un lycéen de 19 ans venu manifester avec sa classe et ses professeurs.

Des personnes participent à une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des personnes participent à une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"C'est un devoir civique pour nous", a ajouté le jeune homme, un drapeau palestinien et l'inscription "Free Gaza" peints sur le visage. "Pour montrer à quel point nous sommes en colère et mécontents de ce qui se passe dans le monde, et de notre gouvernement, pour afficher notre soutien à la flottille, et surtout à la Palestine, aux Gazaouis qui sont tués, torturés, massacrés depuis des temps immémoriaux".

Vendredi, la flottille a déclaré que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été "intercepté".

- Grève sans préavis -

Dans toute l'Italie, pays où la tradition pacifiste est enracinée, des milliers de personnes se sont rassemblées pour des marches et des flash mobs, de Turin et Trente au nord à Bari et Palerme au sud, selon les images diffusées par les médias locaux.

Cela "montre l'humanité et la détermination des gens honnêtes qui souhaitent la fin du génocide que les gouvernements et les Etats feignent de ne pas voir ou dont ils sont même complices", a souligné le dirigeant de la CGIL.

À Milan, une marée humaine a applaudi et brandi le drapeau palestinien en parcourant les rues avec une immense banderole sur laquelle on pouvait lire "Libérez la Palestine, arrêtez la machine de guerre".

La compagnie ferroviaire nationale Trenitalia s'attend à ce que la grève se prolonge jusqu'à vendredi soir. Au port de Livourne, le trafic commercial a été bloqué, ont rapporté les médias locaux.

La Pemière ministre italienne Giorgia Meloni avait condamné jeudi depuis Copenhague l'appel à la grève générale, après avoir jugé à plusieurs reprises l'initiative de la flottille pour Gaza "irresponsable".

Des personnes participent à une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des personnes participent à une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

La réticence de la cheffe du gouvernement ultraconservateur à critiquer Israël et son refus de rompre les liens avec le président américain Donald Trump rencontre une hostilité croissante en Italie.

Lors d'une précédente journée de mobilisation le 22 septembre, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à travers tout le pays.

"Je voudrais m'adresser directement et calmement à la Première ministre pour lui dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de jouer les chefs de faction et de devenir enfin le chef du gouvernement de tous les Italiens", a lancé Giuliano Ferrucci, un chercheur de 60 ans, depuis le cortège romain.

Proche orient
Mouvements sociaux
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pedro Sanchez lors du sommet 2025 Global Progress Action, à Londres
    L'Espagne veut faire entrer le droit à l'avortement dans sa constitution
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:37 

    L'Espagne prévoit d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution, a déclaré vendredi le président du gouvernement Pedro Sanchez, la coalition au pouvoir menée par les socialistes considérant que la liberté de procréation est menacée au niveau mondial. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:36 

    (Actualisé avec précisions sur Tesla, Lam Research, USA Rare Earth, Palantir, Rocket Pharmaceuticals et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Un homme tient des drapeaux irlandais et palestiniens
    L'Irlande s'apprête à assouplir ses sanctions visant Israël sous la pression d'entreprises
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:15 

    par John O'Donnell et Padraic Halpin L'Irlande s'apprête à assouplir ses sanctions prévues contre Israël, en revenant sur une loi qui était au cœur de sa protestation contre la guerre à Gaza, après que des groupes d'affaires préoccupés par l'impact sur l'investissement ... Lire la suite

  • Des bateaux de la flottille pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes, arrivent dans le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 2 octobre 2025 ( AFP / Saeed QAQ )
    Expulsion d'Israël de premiers militants de la flottille pour Gaza
    information fournie par AFP 03.10.2025 13:50 

    Israël a annoncé vendredi avoir expulsé quatre Italiens, les premiers de près de 500 militants de la flottille internationale pour Gaza arrêtés par l'armée israélienne ces deux derniers jours à bord de leurs bateaux en route pour le territoire palestinien. "Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank