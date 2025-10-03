Italie : des milliers de personnes de nouveau dans la rue pour Gaza

Une personne tient une pancarte "Stop à l'occupation israélienne" lors d'une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues vendredi en Italie à l'appel des principaux syndicats, pour manifester leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du territoire palestinien.

Un appel à la grève générale, lancé sans préavis et en principe illégal, a entraîné des blocages dans les transports mais un service minimum était assuré aux heures de pointe.

"Les places seront bondées", avait prévenu le matin sur Radio Anch'io Maurizio Landini, le secrétaire général de la CGIL, le principal syndicat italien tandis que le gouvernement mettait en garde contre le risque qu'un million d'Italiens ne soient bloqués dans les trains.

La mobilisation pour les Palestiniens ne faiblit pas dans la péninsule, dix jours après un précédent mouvement très suivi.

A Rome, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la gare centrale, où des trains prévus dans la matinée ont subi de gros retards ou été annulés.

Jeudi déjà, des manifestants indignés par l'interception de la flottille humanitaire "Global Sumud" et l'arrestation de nombreux militants ont protesté à Milan et à Rome, où quelque 10.000 personnes ont défilé depuis le Colisée, à l'instar d'autres pays d'Europe ou du monde comme au Mexique.

"Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour exprimer notre désaccord", a témoigné à l'AFPTV Giordano Fioramonti, un lycéen de 19 ans venu manifester avec sa classe et ses professeurs.

"C'est un devoir civique pour nous", a ajouté le jeune homme, un drapeau palestinien et l'inscription "Free Gaza" peints sur le visage. "Pour montrer à quel point nous sommes en colère et mécontents de ce qui se passe dans le monde, et de notre gouvernement, pour afficher notre soutien à la flottille, et surtout à la Palestine, aux Gazaouis qui sont tués, torturés, massacrés depuis des temps immémoriaux".

Vendredi, la flottille a déclaré que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été "intercepté".

- Grève sans préavis -

Dans toute l'Italie, pays où la tradition pacifiste est enracinée, des milliers de personnes se sont rassemblées pour des marches et des flash mobs, de Turin et Trente au nord à Bari et Palerme au sud, selon les images diffusées par les médias locaux.

Cela "montre l'humanité et la détermination des gens honnêtes qui souhaitent la fin du génocide que les gouvernements et les Etats feignent de ne pas voir ou dont ils sont même complices", a souligné le dirigeant de la CGIL.

À Milan, une marée humaine a applaudi et brandi le drapeau palestinien en parcourant les rues avec une immense banderole sur laquelle on pouvait lire "Libérez la Palestine, arrêtez la machine de guerre".

La compagnie ferroviaire nationale Trenitalia s'attend à ce que la grève se prolonge jusqu'à vendredi soir. Au port de Livourne, le trafic commercial a été bloqué, ont rapporté les médias locaux.

La Pemière ministre italienne Giorgia Meloni avait condamné jeudi depuis Copenhague l'appel à la grève générale, après avoir jugé à plusieurs reprises l'initiative de la flottille pour Gaza "irresponsable".

La réticence de la cheffe du gouvernement ultraconservateur à critiquer Israël et son refus de rompre les liens avec le président américain Donald Trump rencontre une hostilité croissante en Italie.

Lors d'une précédente journée de mobilisation le 22 septembre, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à travers tout le pays.

"Je voudrais m'adresser directement et calmement à la Première ministre pour lui dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de jouer les chefs de faction et de devenir enfin le chef du gouvernement de tous les Italiens", a lancé Giuliano Ferrucci, un chercheur de 60 ans, depuis le cortège romain.