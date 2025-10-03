 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne veut faire entrer le droit à l'avortement dans sa constitution
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 14:37

Pedro Sanchez lors du sommet 2025 Global Progress Action, à Londres

Pedro Sanchez lors du sommet 2025 Global Progress Action, à Londres

L'Espagne prévoit d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution, a déclaré vendredi le président du gouvernement Pedro Sanchez, la coalition au pouvoir menée par les socialistes considérant que la liberté de procréation est menacée au niveau mondial.

Si ce projet est adopté, l’Espagne deviendrait le deuxième pays au monde à inscrire le droit à l’avortement dans sa Constitution, après la France l’an dernier.

"Avec ce gouvernement, il n'y aura pas de retour en arrière sur les droits sociaux", a écrit Pedro Sanchez dans un message publié sur X.

Le gouvernement de coalition formé par les socialistes et l’extrême gauche multiplie les mesures progressistes et féministes pour rallier sa base électorale, alors que les sondages montrent une montée du soutien au parti d’extrême droite Vox.

Le soutien d’au moins trois cinquièmes de l’hémicycle étant nécessaire pour modifier la Constitution espagnole, la mesure emporter l'approbation d'élus conservateurs du Parti populaire (PP), actuellement dans l'opposition.

Le gouvernement souhaite également modifier les lois sur l’avortement afin d’éviter que les femmes souhaitant interrompre leur grossesse reçoivent de fausses informations visant à les en dissuader.

Selon une déclaration du bureau de Pedro Sanchez, la loi modifiée obligerait les autorités médicales à ne fournir que des informations sur l’avortement fondées sur des preuves scientifiques objectives, conformément aux normes établies par des institutions telles que l’Organisation mondiale de la santé ou l’American Psychiatric Association.

Cette initiative fait suite à l’approbation mercredi par le conseil municipal de Madrid d’une mesure obligeant les services de santé à informer les femmes envisageant un avortement sur ce que l’on appelle le "syndrome post-avortement". La mesure, proposée par Vox, a été adoptée avec les voix du PP.

Selon Vox, ce syndrome, dont l’existence n’est pas scientifiquement reconnue, provoquerait alcoolisme, consommation de drogues, pensées suicidaires et, selon eux, le cancer du système reproducteur féminin.

"Le PP a décidé de fusionner avec l'extrême droite. C'est son choix. Ils peuvent le faire. Mais pas au détriment des libertés et des droits des femmes", a ajouté Pedro Sanchez dans son message.

Les défenseurs des droits génésiques affirment que les efforts mondiaux visant à restreindre les libertés génésiques des femmes se sont intensifiés depuis que la Cour suprême des États-Unis a voté, en 2022, l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, rendu en 1973, qui reconnaissait un droit constitutionnel à l'avortement.

Au cours de ses deux mandats, le président américain Donald Trump a imposé des restrictions sur l’aide américaine aux organisations étrangères qui pratiquent ou promeuvent l’avortement.

(David Latona, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:42

    Les progressistes veulent imposer leur progrès sociétal jusqu'à la lie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne tient une pancarte "Stop à l'occupation israélienne" lors d'une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Italie : des milliers de personnes de nouveau dans la rue pour Gaza
    information fournie par AFP 03.10.2025 14:38 

    Des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues vendredi en Italie à l'appel des principaux syndicats, pour manifester leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:36 

    (Actualisé avec précisions sur Tesla, Lam Research, USA Rare Earth, Palantir, Rocket Pharmaceuticals et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Un homme tient des drapeaux irlandais et palestiniens
    L'Irlande s'apprête à assouplir ses sanctions visant Israël sous la pression d'entreprises
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:15 

    par John O'Donnell et Padraic Halpin L'Irlande s'apprête à assouplir ses sanctions prévues contre Israël, en revenant sur une loi qui était au cœur de sa protestation contre la guerre à Gaza, après que des groupes d'affaires préoccupés par l'impact sur l'investissement ... Lire la suite

  • Des bateaux de la flottille pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes, arrivent dans le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 2 octobre 2025 ( AFP / Saeed QAQ )
    Expulsion d'Israël de premiers militants de la flottille pour Gaza
    information fournie par AFP 03.10.2025 13:50 

    Israël a annoncé vendredi avoir expulsé quatre Italiens, les premiers de près de 500 militants de la flottille internationale pour Gaza arrêtés par l'armée israélienne ces deux derniers jours à bord de leurs bateaux en route pour le territoire palestinien. "Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank