Les trois raisons du déclassement de l'Italie selon Gianluigi Buffon

Après le retour vers le passé, le difficile constat sur le présent. Gianluigi Buffon a effectué sa première sortie médiatique depuis l’élimination de l’Italie par la Bosnie-Herzégovine en barrages de la Coupe du monde 2026, et sa démission du poste de chef de la délégation des Azzurri .

L’emblématique gardien de but a partagé son ressenti après ce nouvel échec italien, dans les colonnes de The Guardian : « Cela a été une page douloureuse pour le football italien et moi-même. Si on m’avait dit que cela se produirait il y a 12 ans, j’aurais dit qu’il y a plus de chances de voir 1 000 extraterrestres autour de moi plutôt que de voir l’Italie ne pas se qualifier pour trois tournois consécutifs. Mais c’est pourtant la réalité. » …

CT pour SOFOOT.com