Stamford Bridge pourra peut-être voir du foot la saison prochaine

Pour relever le niveau ? Alors que les Blues de Chelsea viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive, c’est une tout autre nouvelle qui anime le club de Londres. À partir de la saison prochaine, les féminines du club disputeront l’intégralité de leurs rencontres à domicile dans le mythique stade de Stamford Bridge. « On emménage. Les 13 rencontres de championnat. Une nouvelle maison » , peut-on lire dans l’annonce du club.

Les joueuses de Sonia Bompastor quittent donc leur précédente demeure, le Kingsmeadow, où elles ont remporté huit fois le championnat de Barclays WSL.…

TC pour SOFOOT.com