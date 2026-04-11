Le réveil compliqué de Tottenham

West Ham 4-0 Wolverhampton

Buts : Mavropanos (42 e et 83 e ) et Castellanos (66 e et 68 e )

Coup du marteau. La Premier League reprenait ses droits vendredi soir avec une rencontre immonde sur le papier entre West Ham, dix huitième au coup d’envoi et Wolverhampton, cancre du championnat. Sans trembler, les Hammers ont croqué les Wolves 4-0 grâce à des réalisations de Konstantinos Mavropanos et Taty Castellanos . Cette victoire envoie un peu plus Wolverhampton en Championship tandis que West Ham empoche trois points cruciaux et dépasse Tottenham . Oui, Tottenham.…

MBC pour SOFOOT.com