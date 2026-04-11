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Ce que pense Habib Beye du séjour de Frank McCourt à Marseille
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 09:46

Ce que pense Habib Beye du séjour de Frank McCourt à Marseille

Ce que pense Habib Beye du séjour de Frank McCourt à Marseille

Coup de foudre à la Commanderie. Au soir de la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard, le nouveau président de l’Olympique de Marseille, les Phocéens se sont tranquillement imposés contre le FC Metz au Vélodrome. Satisfait de cette victoire après deux défaites successives en Ligue 1, Habib Beye en a profité pour saluer les mots de Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen depuis 10 ans.

« Un message exceptionnel et magnifique  »

« Il était présent au club aujourd’hui et il a eu un message exceptionnel et magnifique d’encouragement et de soutien à l’équipe. Je pense que ça a fait beaucoup dans ce qu’on a vécu ce soir », déclarait le coach de l’OM à la fin du match au micro de Ligue 1+.…

MBC pour SOFOOT.com

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