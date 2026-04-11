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Le come-back d'un champion du monde
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 10:08

Le come-back d'un champion du monde

Le come-back d'un champion du monde

Paul Pogba a de la concurrence. Buteur d’une frappe lumineuse lors du match nul obtenu par son équipe Gérone sur le terrain du fadasse Real Madrid, Thomas Lemar a enfin regouté aux joies du football. Le joueur que t’oublies quand tu complètes la liste des champions du monde 2018 sur jetpunk a vécu une belle rédemption à Santiago Bernabéu devenu en quelques jours une soucoupe volante accessible aux non-extraterrestres du ballon rond.

« Marquer contre une grande équipe comme le Real Madrid c’est vraiment un plaisir »

« J’ai eu deux saisons compliquées à cause des blessures , rappelait-il à l’AFP après le coup de sifflet final. Maintenant je reprends le rythme petit à petit, et je prends du plaisir ». En prêt chez l’actuel 12 e de Liga cette saison, l’ancien joyau de l’AS Monaco s’est bien acclimaté à l’accent catalan et à l’architecture médiévale de Gérone. « Je me sens bien ici, et marquer contre une grande équipe comme le Real Madrid c’est vraiment un plaisir, surtout pour la confiance. » À la fin de sa saison avec les Blanquivermells , Thomas Lemar se retrouvera le 30 juin prochain en fin de contrat avec l’Atlético Madrid.…

MBC pour SOFOOT.com

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