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Le retourné acrobatique de Lucas Ocampos
information fournie par So Foot•01/11/2026 à 13:45
Le poulet du dimanche midi.
Lucas Ocampos
enchante toujours autant sous la tunique du
CF Monterrey
. Face à Tijuana en Liga BBVA MX (3-3), l’ancienne vedette de l’Olympique de Marseille a claqué
un retourné acrobatique exceptionnel.
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