L'arbitre de Villarreal-PSG est connu !

Pour calmer les ardeurs. Alors que le PSG s’apprête à se déplacer sur le pré de Villarreal pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, Felix Zwayer a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la joute.

Le PSG avantagé ?

Le bonhomme porte plutôt chance aux Parisiens, qui n’ont jamais perdu lorsqu’il était au sifflet : trois victoires et un nul en quatre rencontres. Après le partage des points contre Naples le 24 octobre 2018 (2-2), Paris a battu le Maccabi Haïfa le 25 octobre 2022 (7-2), Arsenal en demi-finale retour le 7 mai 2025 (2-1), puis Tottenham le 26 novembre 2025 (5-3).…

SW pour SOFOOT.com