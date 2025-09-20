 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le retour du Phil prodige
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 20:47

Le retour du Phil prodige

Le retour du Phil prodige

Après une saison étrange, Phil Foden a retrouvé son meilleur niveau lors du derby de Manchester la semaine dernière, puis à Naples en Ligue des champions. Un retour bienvenu, alors que Kevin De Bruyne n'est plus là.

C’est l’histoire du bachelier qui passe le bac à 10 ans. Un cas particulier, un surdoué. Il n’y en a qu’un par cohorte, il fait figure d’exception. Mais que se passe-t-il quand il arrive avec les adultes ? Quand le reste du monde continue de le voir comme surdoué, mais qu’il n’y arrive plus ? Gêné à la malléole en début de saison et absent lors des trois premiers matchs de City, Phil Foden fêtait son retour comme titulaire contre Manchester United (3-0) il y a une semaine dans la peau du revenant. Il célébrait une première titularisation en Premier League depuis le 10 mai et un triste 0-0 à Southampton. Premier buteur heureux lors du derby, l’international anglais a enchaîné avec une magnifique performance à Naples cette semaine, lors de laquelle il a terminé homme du match. Le numéro 47 vient d’enchaîner deux matchs entiers de suite pour la première fois depuis janvier. Erling Haaland peut encore lui dire merci pour sa passe décisive, quand Pep Guardiola et les Citizens , qui se déplacent à Arsenal ce dimanche, saluent le retour de leur prodige.

CE QUE VIENT DE FAIRE JÉRÉMY DOKU POUR L'OUVERTURE DU SCORE DE PHIL FODEN DANS LE DERBY DE MANCHESTER 😱🌪️#MCIMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GAhfIROZg5…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
