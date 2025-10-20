Le retour de Rodri encore retardé
Le Ballon dort.
Depuis l’obtention de son Ballon d’or en 2024, Rodrigo Hernández Cascante ne voit plus le bout du tunnel . Revenu d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou en juin dernier après une saison 2024-2025 quasi blanche, Rodri a depuis enchaîné… 4 autres blessures (dont 3 au genou…). Sa plus récente est advenue contre Brentford le 5 octobre dernier, avant la trêve internationale. Aux ischio-jambiers, pour varier les plaisirs.…
