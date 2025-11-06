Le remplaçant de Pat Vieira officiellement nommé au Genoa
Ce n’était pas un secret, c’est désormais officiel.
Daniele De Rossi a été nommé entraîneur du Genoa ce jeudi, en remplacement de Patrick Vieira. « Le Genoa annonce avoir confié la direction technique de son équipe première à Daniele De Rossi qui a déjà rencontré les joueurs et dirigera l’entraînement de ce jeudi après-midi » , informe le club dans un communiqué, sans toutefois préciser la durée de son contrat.…
